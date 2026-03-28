Riccione, inaugurato “Il Parco dei tulipani” VIDEO

A Riccione la Pasqua è già sbocciata. Questa mattina, “Il Parco dei tulipani”, allestito nel giardino di Villa Lodi Fé, ha aperto i suoi cancelli rivelando un suggestivo angolo d’Olanda immerso in una scenografia cromatica incredibile, tra prode fiorite infinite che inebriano il cuore e lo sguardo. Un regno incantato sotto il sole primaverile che ha dato il via al lungo e ricco programma di eventi per le festività pasquali, in ogni angolo della città, per ogni tipo di pubblico.

“Il Parco dei tulipani” è un arcobaleno floreale per famiglie, bambini, amanti della natura e della fotografia, con oltre 50mila fiori piantati di oltre 30 varietà diverse. Allestito nel giardino di Villa Lodi Fé, offre un ricco programma di intrattenimento: dalla tradizionale caccia alle uova all’interno del parco seguendo sfide e indovinelli alla riscoperta dei giochi artigianali in legno di una volta, capaci di unire le generazioni in sfide di logica e coordinazione.

Tra le attrazioni più curiose spiccano la piscina colma di chicchi di mais e la classica pesca delle paperelle, mentre nei fine settimana l’atmosfera si farà ancora più vivace con spettacoli itineranti di maghi, burattinai, musicanti, truccabimbi e artisti di strada.

Il percorso tra i colori della primavera è completato da un’area espositiva con mercatini a tema, una zona ristoro con food truck e proposte per ogni gusto. “Il Parco dei tulipani” resterà aperto fino al 12 aprile, dal mercoledì al venerdì dalle 14:30 alle 19:30, mentre il sabato, la domenica e il lunedì di Pasquetta accoglierà il pubblico con orario continuato dalle 10 alle 20. L’ingresso ha un costo di 6 euro e include la raccolta di un tulipano da scegliere personalmente nella grande area di raccolta. Per i bambini fino a 10 anni, il biglietto comprende anche la partecipazione alla caccia alle uova, con due uova da trovare all’interno dell’area.