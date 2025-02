Riccione, inaugurato il nuovo Centro diurno alla Residenza per anziani Pullè

Questa mattina la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessora alla Famiglia, Marina Zoffoli, hanno inaugurato il nuovo Centro diurno presso la Residenza per anziani Felice Pullè. La struttura, completamente rinnovata e trasferita al piano terra, offre spazi moderni e funzionali per garantire un servizio di assistenza di qualità agli anziani della comunità. “L’apertura del nuovo Centro diurno è un passo importante per il benessere dei nostri anziani. La struttura è stata progettata per essere accogliente, luminosa e completamente rinnovata, garantendo servizi di qualità in un ambiente confortevole e adeguato alle loro esigenze”, ha dichiarato la sindaca Angelini durante la cerimonia.