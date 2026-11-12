Riccione, inaugurata la nuova piscina VIDEO

Con il taglio del nastro si è aperta ufficialmente una nuova era per il polo natatorio cittadino. Inaugurata la nuova piscina coperta da 25 metri dello Stadio del Nuoto di via Monte Rosa alla presenza della sindaca di Riccione Daniela Angelini, del presidente della Federazione Italiana Nuoto, nonché Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Paolo Barelli, del Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi, dell’assessore comunale allo Sport e ai Lavori pubblici Simone Imola, del Presidente della Polisportiva Riccione Michele Nitti e del testimonial federale, pluricampione di nuoto internazionale, Luca Dotto.

L’utilità e il valore strategico di questa sesta vasca si sono manifestati fin dal primo minuto: l’impianto è entrato immediatamente in funzione a pieno regime proprio in concomitanza con la prima giornata dei Campionati italiani assoluti invernali open Frecciarossa in vasca corta, appuntamento d’avvio della stagione agonistica nazionale in calendario fino al 14 novembre. La nuova vasca consente così di supportare lo svolgimento della rassegna tricolore garantendo gli spazi ideali per il riscaldamento e la preparazione dei campioni in gara.

L’opera è stata realizzata con un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro, finanziato attraverso le risorse europee del Pnrr e con fondi diretti del Comune di Riccione. Progettata secondo i più moderni standard di sostenibilità ambientale e di piena accessibilità, la struttura è dotata di un impianto fotovoltaico per l’autoproduzione energetica, di un sistema di riscaldamento interamente privo di gas e di ampie facciate continue concepite per azzerare le dispersioni termiche.