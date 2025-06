Riccione, inaugurata la mostra “Il Paradiso delle Signore” con gli attori della serie tv

RICCIONE. È stata inaugurata ieri sera, nella splendida cornice di Villa Franceschi, la mostra immersiva dedicata a Il Paradiso delle Signore, uno dei titoli più amati delle serie tv italiane. L’iniziativa, che segna l’avvio ufficiale dell’Italian Global Series Festival, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico, confermando fin da subito il forte interesse per la proposta culturale della manifestazione.

Tra costumi originali, fotografie di scena, filmati inediti e ricostruzioni d’epoca, i visitatori sono stati accompagnati in un autentico viaggio nel tempo che racconta la moda, il costume e il cambiamento sociale dell’Italia tra il 1956 e il 1966. Un percorso coinvolgente, curato nei dettagli e pensato per emozionare e far riflettere.

Alla serata inaugurale erano presenti diversi attori del cast della serie, accolti con grande calore dal pubblico: Vanessa Gravina, Flavio Parenti, Francesca Del Fa, Filippo Scarafia, Luca Ferrante, Ilaria Maren, Giulia Sangiorgi e Pietro Masotti, oltre al produttore Giannandrea Pecorelli. Tra le autorità, hanno partecipato la sottosegretaria al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, il prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, il questore di Rimini Olimpia Abbate, la sindaca di Riccione Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa e il resto della giunta comunale.

In occasione della mostra “Il Paradiso delle Signore”, nella sala Art Room — lo spazio creativo all’interno di Villa Franceschi messo a disposizione degli studenti del liceo Volta-Fellini — è possibile ammirare “Maison VoltaFellini”, il nuovo allestimento artistico realizzato dagli studenti delle classi 4Ea e 4Ba. L’installazione ricrea l’atmosfera di un laboratorio sartoriale completo di tavolo da lavoro, cartamodelli, tessuti e strumenti necessari per la creazione di modelli unici, frutto di una professionalità che unisce la parte creativa alla realizzazione artigianale, ispirandosi a saperi antichi declinati secondo un gusto contemporaneo.

Il progetto è nato dopo l’incontro degli studenti con Tiziana Guazzolini, modellista per Alberta Ferretti, durante il quale si è parlato del suo percorso professionale legato all’alta moda. Sotto la sua guida e quella delle docenti del liceo Simona Andruccioli, Mirta Frascaroli e Lucia Ceccolini, gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno creato abiti direttamente sui manichini, usando solo mani e spilli. Questa esperienza si è rivelata una preziosa occasione di collaborazione, ascolto e stimolo alla creatività.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 23 al 28 giugno, con orario 9-13 e 18-24, e fino al 15 luglio con orari ridotti. L’ingresso è gratuito.

Un’apertura all’insegna della qualità e della partecipazione, che lancia il festival sotto i migliori auspici e conferma il ruolo di Riccione come punto di riferimento per la cultura, la televisione e il racconto seriale italiano.