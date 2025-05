Riccione, inaugura la nuova passeggiata in viale Parini

La nuova cartolina di Riccione regala un altro suggestivo, colpo d’occhio della città e del porto. Domani, venerdì 30 maggio, sarà aperta la nuova passeggiata in viale Parini, lungo la banchina di levante, nel tratto compreso tra viale Dante e viale D’Annunzio. Sono stati infatti completati gli interventi del primo stralcio dei lavori che hanno interessato il porto con il completamento del muro di contenimento delle piene e della nuova passeggiata. Intanto, entro l’inizio dell’estate, saranno completati gli arredi con la collocazione delle panchine.

La prima fase dei lavori, che si è svolta lo scorso autunno, si è concentrata sulla costruzione di un muretto di contenimento, progettato per fronteggiare le piene duecentennali, come previsto dalle indicazioni tecniche della Regione. Questo intervento ha lo scopo di risolvere le criticità idrauliche dell’area. La costruzione del muretto è stata propedeutica alla realizzazione della nuova passeggiata.

Il secondo stralcio dei lavori, che completerà il progetto di riqualificazione del porto, prenderà avvio dopo l’estate con la posa della pavimentazione e la costruzione di una gradinata inserita in maniera armoniosa nel nuovo contesto architettonico, con un affaccio suggestivo sulla passeggiata e sul porto canale.

I lavori su viale Parini segnano un nuovo passo nel progetto di riqualificazione urbana che sta cambiando l’aspetto di Riccione e valorizzando uno dei suoi luoghi più rappresentativi. La passeggiata lungo il canale – su viale Parini e su viale Bellini, già completato e inaugurato lo scorso giugno – sarà trasformata in uno spazio pensato per il benessere e la sicurezza delle persone. Il percorso pedonale sarà separato dalla strada da una fascia verde, creando un ambiente protetto, accogliente e ben illuminato. Questo intervento contribuisce al rilancio del porto canale, che diventerà un’area sempre più piacevole, accessibile e attrattiva sia per i residenti che per i turisti.