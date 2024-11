Riccione, in viale Ceccarini è arrivato “Dino”: il robot che impasta e sforna pizze calde in 3 minuti

Dino’s Pizza sbarca in viale Ceccarini, a Riccione. Da quando, qualche mese fa, è stato lanciato il franchise di questo robot che impasta, farcisce e cuoce la pizza in tre minuti, sono arrivate moltissime richieste per poter avere questa macchina. Il robot è tutto Italiano, unico al mondo, e il marchio è registrato a livello europeo. Il progetto è diretto da Corrado Mastropierro, Pino Sassi e Chiara Morra, pronto per l’Italia.

“Stiamo ricevendo moltissime richieste per Dino’s Pizza – spiegano i tre soci riccionesi di Dino’s Pizza Mastropierro, Sassi e Morra – .A breve, lo vedremo a San Marino, ma anche in provincia di Modena e a Cassino, in provincia di Frosinone. Per questo Natale abbiamo voluto prendere in affitto una casetta in viale Ceccarini, all’altezza del Victor Lounge per capirci. Accanto a Dino’s Pizza ci sono anche i distributori di caffè e bevande calde di Coffe Art, un altro marchio tutto riccionese, che è nostro partner principale. Con questa nostra start up vogliamo comunicare soprattutto ai più giovani che possono anche loro diventare imprenditori in maniera autonoma– sottolineano -. Con un piccolo investimento, infatti, possono garantirsi un’entrata importante che praticamente si gestisce da sola. Si può aprire un punto vendita a partire da 600 euro mensili più costi di affiliazione. Su base annua si può iniziare con un investimento di 16.500 euro (attrezzature, assistenza, formazione e arredo inclusi). E poi può essere installato ovunque, è un’attività versatile e performante”.