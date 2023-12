Riccione in lutto: è morto il pittore, grafico e incisore Roberto De Grandis

Riccione in lutto: ieri è morto a 67 anni Roberto De Grandis. Dipendente del Comune di Riccione, nutriva un enorme amore per l’arte e da sempre mostrava grande impegno sociale per la sua Riccione che amava disegnare per le nuove generazioni. Pittore affermato, grafico e incisore, Roberto De Grandis era un punto di riferimento della cultura cittadina.

I funerali si terranno lunedì 4 alle 15 nella chiesa di San Martino di Riccione. Il rosario è in programma nella stessa chiesa domenica 3 alle 20,30.