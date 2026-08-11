Riccione, “In gita con papà”: l’escursione gratuita a Trarivi per riscoprire la natura e il rapporto tra padri e figli

Un’escursione immersiva tra i segreti della biodiversità locale per condividere tempo di qualità e riscoprire il valore della condivisione e del ruolo genitoriale. È lo spirito con cui nasce “In gita con papà”, l’iniziativa gratuita sostenuta dalla Commissione per le Pari opportunità del Comune di Riccione, in programma per la mattinata di sabato 29 agosto.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 a Trarivi, punto di partenza di un itinerario semplice e accessibile a tutti di circa 3 chilometri, studiato per svolgersi in totale sicurezza anche per i meno allenati. Durante la passeggiata, padri e figli verranno guidati alla scoperta delle sorprendenti capacità di adattamento e mimetismo di piante e animali, che ricordano da vicino i poteri dei supereroi. A chiudere l’esperienza sarà un gioco didattico ideato per fissare le nozioni naturalistiche apprese.

L’iniziativa, come evidenziato dall’assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli e dalla presidente della Commissione Eleonora Ruggeri, vuole valorizzare la figura del padre e promuovere la cultura della corresponsabilità educativa, trasformando l’ambiente naturale in uno straordinario strumento di relazione e crescita consapevole.

La partecipazione è interamente gratuita e include la copertura assicurativa. L’evento è però a numero chiuso per un massimo di 50 partecipanti: per riservare il proprio posto è necessario inviare una mail a pariopportunita@comune.riccione.rn.it specificando i dati dei padri e l’età dei bambini.