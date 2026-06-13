Riccione, in giro col tirapugni, ha 16 precedenti per rapina, percosse e furto, ma la Polizia non arrestarlo perché minorenne

Ha già 16 precedenti sulle spalle, ma è minorenne e non si può effettuare l’arresto facoltativo in flagranza. Nel corso dei controlli della Polizia Locale di Riccione, in un parcheggio davanti a un locale della zona Marano, gli agenti hanno fermato un gruppo di ragazzi. Uno di loro, un minorenne, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico nascosto in tasca. Il giovane è stato denunciato a piede libero, con l’aggravante della vicinanza immediata a un luogo di aggregazione di persone. Nonostante il minore avesse a proprio carico 16 precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui rapina, resistenza, percosse e furto, non si è potuto procedere alla misura dell’arresto facoltativo in flagranza di reato esclusivamente a causa della sua minore età. I controlli di prevenzione della Polizia Locale proseguiranno con la stessa costanza per tutta la stagione per garantire la serenità di residenti e turisti.