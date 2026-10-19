Riccione, in bici durante il Covid: “Multa annullata, era in buona fede”

Era in bicicletta, con la mascherina sul viso, e a un certo punto si era fermata per riprendere fiato. Si trovava a circa due chilometri dalla propria abitazione, a Riccione, quando il 13 marzo 2021, alle 18.25, era stata controllata dalla Polizia locale. Una presenza fuori casa che, nel pieno delle restrizioni anti-Covid, le era costata una sanzione amministrativa di almeno 400 euro. Oltre cinque anni dopo, quella multa, però, con la sentenza del giudice Giovanni Maria Cavo, è stata definitivamente annullata dal Tribunale di Rimini, che ha rigettato l’appello presentato contro la decisione del giudice di pace, confermando l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa nel dicembre 2023.