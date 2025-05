Riccione, in auto con pistola, coltello, tirapugni e passamontagna: 21enne denunciato

La polizia locale del Corpo Intercomunale di Riccione ha predisposto un servizio rinforzato di controllo del territorio in occasione del ponte del Primo Maggio. Nella serata del 30 aprile sono stati predisposti posti di controllo nelle aree centrali della città. In piazzale Curiel gli agenti in servizio sono stati attirati dal rumore di sgommate provenienti dal parcheggio pubblico del piano interrato e causate da due auto che sono poi uscite a forte velocità dirigendosi in direzione nord; inseguite e raggiunte prontamente da due equipaggi nei pressi del porto, durante il controllo dei documenti, notando l’atteggiamento nervoso di uno dei conducenti gli agenti approfondivano il controllo. Vista la presenza di altri passeggeri a bordo, operando con la massima cautela, gli agenti notavano all’interno di una delle auto un bossolo che si intravedeva tra i due sedili anteriori; per questo motivo è scattata la perquisizione del veicolo che ha portato a recuperare, occultati all’interno dell’auto, una pistola tipo scacciacani ma priva di tappo rosso con altri sei proiettili, un coltello serramanico, un tirapugni e un passamontagna. Il possessore delle armi, un cittadino italiano nato nel 2004 e residente nella Valmarecchia, è stato denunciato per i reati di porto ingiustificato di oggetti.

Queste circostanza, oltre a rappresentare un fenomeno purtroppo dilagante tra i più giovani - quello dell’abitudine al porto di armi o oggetti atti a offendere per potersi difendere - delinea in questo caso aspetti di differente natura, quali rapine e scippi ai danni dei turisti, per il ritrovamento del passamontagna ingiustificato dalle temperature registrate.