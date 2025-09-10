Riccione, impiegato di giorno e spacciatore di sera: 49enne arrestato in flagranza in zona stazione

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato nella flagranza dell’ipotesi di spaccio di stupefacenti un italiano di 49 anni, impiegato, residente in provincia. Gli uomini dell’Arma, hanno notato una persona a bordo di un’auto effettuare movimenti e fermate sospette. Decidevano pertanto di seguirlo per poter procedere a controllarlo in sicurezza, giungendo sino ai pressi della stazione ferroviaria di Riccione dove il veicolo si fermava per alcuni istanti. Qui veniva immediatamente avvicinato da un uomo a piedi che, dopo un rapidissimo scambio, si allontanava dal veicolo. Ritenendo di aver appena assistito ad una cessione illecita, i militari intervenivano bloccando i due: al presunto acquirente veniva trovata la dose di cocaina appena ricevuta.

I Carabinieri estendevano le ricerche dello stupefacente nei confronti del 49enne effettuando una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo ulteriori 12 dosi di cocaina, 11 di crack, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi oltre a 100 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. Ultimati gli accertamenti, l’uomo veniva dichiarato in arresto nella flagranza di reato e come disposto dalla locale Procura della Repubblica, collocato agli arresti domiciliari. Nella mattinata odierna è stato sottoposto al giudizio con rito direttissimo. Il Giudice del Tribunale di Rimini convalidava l’arresto e disponeva per l’imputato l’obbligo di dimora nel comune di residenza.