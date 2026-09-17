Riccione, il venditore abusivo col banchetto in spiaggia accende la polemica

Un banchetto abusivo in riva al mare accende la polemica di Forza Italia. A segnalarlo è il capogruppo Andrea Dionigi Palazzi, che denuncia un venditore stabilmente insediato su una porzione di arenile a Riccione. «Chi lavora, investe, paga concessioni, tasse e dipendenti deve rispettare ogni norma, mentre chi opera abusivamente sembra poter agire indisturbato», attacca. Per Palazzi l’episodio evidenzia controlli insufficienti, mentre si apre una fase delicata per le concessioni balneari. «La sicurezza non si garantisce con gli slogan o con i post sui social», insiste, chiedendo una presenza costante sul territorio. E alla giunta: «Dopo anni di governo della città, non ci sono più alibi».