Riccione, il rapper Il Tre e le campionesse di ginnastica Alice e Asia D’Amato all’Aquafan - Gallery

“Esibirsi all’Aquafan è qualcosa davvero di unico. Prima volta qui, in Romagna devo venirci di più, è una splendida terra”. Ha commentato così, Il Tre la sua partecipazione al festival Music Wave di Aquafan. Ieri pomeriggio il pubblico del parco acquatico di Riccione si è divertito un mondo con il rapper e l’ultima tappa del festival di Aquafan, il più seguito dell’estate italiana.

La giornata di eventi di ieri è partita alle 14.30 con Rudy Zerbi, super ospite della Maxi Onda in compagnia di Franky e dei ballerini del parco. In Piscina Onde, il noto presentatore televisivo e radiofonico, si è divertito con il pubblico tra balli e sketch divertenti, alla ricerca del sorriso più bello d’Italia. Per Rudy sono gli ultimi giorni di diretta da Aquafan con Radio Deejay (tutti i giorni dalle 10 alle 12, fino a sabato): “Aquafan è la famiglia più bella del mondo. Qua si sta davvero bene e la cosa più bella è incontrare tantissime persone, la gente qui si diverte. Lo si vede da questi sorrisi che cerco di scovare in piscina. La scelta è sempre difficile... sono tutti così spensierati!”.

Alle 15 è poi partito il Music Wave con Il Tre. Oggi uno dei rapper più amati e in pochi anni (con solo due dischi) ha conquistato le classifiche italiane, Spotify e Tik Tok. Ha ottenuto 5 dischi di platino e due d’oro. Nel festival Music Wave ha presentato alcuni successi come ‘Fragili’, brano che dopo Sanremo ha spopolato su tutte le piattaforme, ‘Cracovia pt. 3’ e ‘Te lo Prometto’. “Appena sono arrivato ho capito che volevo esibirmi e poi provare l’adrenalina degli scivoli _ dichiara il rapper - è stato un concerto fighissimo e unico. Vedere le persone cantare dentro e fuori la piscina... dovevo fare un bagno anche io, per forza”. E dopo l’esibizione e l’incontro con i fan, arrivati da ogni angolo d’Italia, ha provato Extreme, M280, Twist, Kamikaze, Black Hole e lo Strizzacool.

Ma le sorprese al parco acquatico non finiscono qui: questa mattina è arrivata in visita anche Alice D’Amato la campionessa olimpionica di ginnastica artistica che con un oro e un argento è stata l’atleta azzurra più medagliata della spedizione olimpica a Parigi 2024. Alice è legatissima a Riccione e ha deciso di passare qui un po’ di giorni di vacanza con la famiglia, la sorella gemella Asia (anche lei pluricampionessa), mamma Elena e gli amici di Ginnastica Riccione Academy. Le due stelle dello sport hanno trascorso qualche ora di relax nell’area Blue Rock di Aquafan e sono state ospiti anche in Piscina Onde, durante l’appuntamento delle 14.30. “Riccione è ormai la nostra casa estiva. Siamo legate a questa città perché dal 2018 veniamo qui a svolgere i collegiali estivi. In questi giorni ci alleneremo qui con le altre colleghe della Nazionale. Oggi siamo volute tornare all’Aquafan perché è un parco davvero stupendo”.