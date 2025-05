Riccione, il Pedibus day: coinvolti 130 bambini nel percorso casa-scuola

In vista della fine dell’anno scolastico, questa mattina Riccione ha celebrato il Pedibus day, la giornata che promuove la sostenibilità, la mobilità dolce e il benessere dei bambini, incentivando lo spostamento a piedi verso la scuola per iniziare la giornata in modo sano e attivo, contribuendo al contrasto della sedentarietà.

Il progetto Pedibus, nato molti anni fa dalla collaborazione tra le scuole e l’amministrazione comunale, consiste in una carovana di bambini che raggiungono la scuola a piedi in gruppo, accompagnati da due o più adulti, tra genitori, nonni, zii o volontari.

Quest’anno all’iniziativa hanno partecipato circa 130 bambini dei plessi Fontanelle e Riccione Paese, suddivisi in tre linee: Rossa e Indaco per Fontanelle, Arancione per Riccione Paese. In occasione del Pedibus day, l’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli era presente al capolinea per salutare i partecipanti in partenza verso la scuola Fontanelle.

Nel corso dell’anno, bambini e adulti hanno apprezzato anche un altro aspetto importante del progetto Pedibus: la socializzazione. L’esperienza ha infatti permesso loro di fare nuove amicizie, chiacchierare e scambiarsi idee, animando il percorso con allegria, soprattutto in occasione di momenti speciali come il Natale e il Carnevale.