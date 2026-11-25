Il nuovo edificio rischia di togliere luce e aria agli appartamenti vicini. Una preoccupazione che ha spinto le proprietarie di cinque appartamenti nel condominio di fronte a rivolgersi prima al Comune e poi al Tribunale amministrativo, chiedendo di verificare la regolarità di un intervento edilizio. Ma nella battaglia legale è arrivato un nuovo verdetto: il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar, accogliendo l’appello del Comune di Riccione, pur precisando che l’amministrazione era comunque tenuta a rispondere alle contestazioni dei residenti, e quello incidentale della società costruttrice, dichiarando improcedibile il ricorso originario. Le cinque donne, difese dall’avvocato Domenico Logozzo, dovranno inoltre pagare le spese del giudizio d’appello: 3mila euro al Comune (assistito dal legale Giacomo Grazosi) e altrettanti alla società (tutelata dall’avvocato Simona Della Casa), oltre agli oneri di legge. Le spese del primo grado sono state invece compensate.

Richiesta di verificare i lavori

Al centro della vicenda c’è un intervento di demolizione e ricostruzione, con ampliamento e sopraelevazione, di un edificio residenziale. Un immobile che si trova di fronte a un condominio, nel quale le cinque donne sono proprietarie di altrettante unità immobiliari. La società incaricata dei lavori aveva presentato la Scia a fine gennaio 2024. Il progetto, secondo le proprietarie degli appartamenti vicini, avrebbe però comportato possibili violazioni delle distanze previste dalla normativa edilizia, con conseguenze sulla disponibilità di aria, luce e visuale delle loro abitazioni. Dopo aver chiesto al Comune di riesaminare la pratica, a giugno 2025 le cinque proprietarie avevano presentato un’istanza di autotutela, sollecitando una verifica sulla regolarità del titolo edilizio. Non avendo ricevuto una risposta, si erano rivolte al Tar dell’Emilia-Romagna, che con una sentenza del gennaio scorso aveva riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi.