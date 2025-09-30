Riccione, il nuovo Centro per l’impiego sarà pronto in primavera VIDEO

Riccione cambia e si proietta nel futuro con una nuova casa per il mondo del lavoro. La sesta tappa del tour “Riccione cambia: un viaggio nei cantieri per scoprire la città del futuro” ha portato oggi la sindaca Daniela Angelini, gli assessori e i consiglieri comunali a visitare il cantiere dell’ex scuola delle Fontanelle, dove i lavori per la realizzazione del nuovo Centro per l’impiego sono in pieno svolgimento.

L’intervento, frutto di un accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale per il lavoro, rappresenta un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro. Di questi, 1,4 milioni sono a carico della Regione Emilia-Romagna, mentre 900 mila euro sono finanziati dal Comune di Riccione.

Il progetto, sostenuto dai fondi del Pnrr e del programma NextGenerationEu, prevede la completa ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio di viale Puglia. La struttura esistente, l’ex scuola elementare, è sottoposta a una ristrutturazione di tipo conservativo che manterrà inalterati i caratteri compositivi dei prospetti. Per raggiungere la superficie complessiva di circa 590 metri quadrati necessaria all’avviamento delle attività del nuovo Centro per l’impiego, sono in corso di realizzazione due nuove strutture in ampliamento. Queste nuove sezioni sono concepite come due solidi semplici e dalle forme pulite, capaci di differenziarsi dall’edificio esistente senza entrare in conflitto con esso.

Dal punto di vista distributivo, i tre edifici saranno completamente connessi tra loro a tutti i livelli attraverso due vani scala e una piattaforma elevatrice. Attualmente, le maestranze sono impegnate nella realizzazione delle strutture in cemento armato dei due ampliamenti, mentre all’interno del corpo esistente della ex scuola elementare i lavori stanno progredendo. Nei prossimi mesi di novembre e dicembre, non appena i due ampliamenti avranno raggiunto la quota di copertura, verrà realizzata la nuova struttura di copertura della ex scuola.

La nuova sede sarà all’avanguardia in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale e offrirà spazi più moderni e funzionali per l’accoglienza dei cittadini in cerca di occupazione e per l’attività dei 19 operatori che vi lavoreranno. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2026.