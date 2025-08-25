Riccione. Il Natale in piena estate

Lo scorso weekend, il borgo di Riccione Paese si è trasformato in un’inaspettata oasi natalizia grazie all’evento “Summer Christmas”, organizzato dal Comitato Riccione Paese.

Tra luci scintillanti e decorazioni a tema, il centro storico ha accolto una folla di curiosi in abiti estivi e sandali. I visitatori sono rimasti incantati da un’atmosfera unica, resa ancora più speciale da una magica nevicata che ha stupito grandi e piccini.

L’evento ha offerto numerose attrazioni: mercatini a tema, spettacoli di strada, musica, truccabimbi e la baby dance hanno animato le vie del borgo. Non potevano mancare gli elementi classici del Natale, come la grande slitta, gli alberi addobbati e, naturalmente, la presenza di Babbo Natale.

Un mix di tradizione e divertimento che ha portato un tocco di magia inaspettata nel cuore dell’estate riccionese.