Riccione, il minimarket vende superalcolici a minorenni per la terza volta in trenta giorni

Nella serata di sabato la Polizia Locale di Riccione ha accertato e sanzionato la vendita di due bottiglie di superalcolici a clienti minorenni da parte dell’esercente di un minimarket del quartiere “Alba”. Trattandosi della terza violazione, il Comando ha avviato immediatamente le segnalazioni alle autorità per la sospensione dell’attività e le verifiche fiscali. Il titolare dell’attività commerciale è stato sorpreso a vendere due bottiglie di superalcolici a giovani di minore età, commettendo la terza violazione in trenta giorni.
Poiché la struttura era già stata oggetto a fine giugno di un provvedimento di sospensione temporanea per carenze relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, la condotta accertata configura una grave recidiva. Il Comando ha inviato immediata notizia al Prefetto di Rimini, segnalando al Questore per l’eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell’attività.