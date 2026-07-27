Riccione, il minimarket vende superalcolici a minorenni per la terza volta in trenta giorni

Nella serata di sabato la Polizia Locale di Riccione ha accertato e sanzionato la vendita di due bottiglie di superalcolici a clienti minorenni da parte dell’esercente di un minimarket del quartiere “Alba”. Trattandosi della terza violazione, il Comando ha avviato immediatamente le segnalazioni alle autorità per la sospensione dell’attività e le verifiche fiscali. Il titolare dell’attività commerciale è stato sorpreso a vendere due bottiglie di superalcolici a giovani di minore età, commettendo la terza violazione in trenta giorni.

Sabato pomeriggio in viale Ceccarini gli operatori hanno fermato una persona impegnata nella raccolta fondi per conto di una finta associazione no profit, la quale, al momento dell’accertamento, ha opposto un netto rifiuto nel fornire le proprie generalità. L’uomo è stato condotto agli uffici per la completa identificazione, sanzionato e denunciato a piede libero. L’azione di contrasto all’illegalità economica è proseguita anche domenica, quando i controlli mirati sull’abusivismo ambulante hanno condotto alla denuncia di una persona e al contestuale sequestro di un ingente quantitativo di prodotti hi-tech contraffatti, indebitamente contrassegnati con marchi di primarie aziende del settore quali Apple e Jbl. L’esito delle operazioni conferma la fermezza e la continuità del presidio della Polizia locale nel salvaguardare il decoro urbano e la serenità dell’intera comunità.