Riccione, il “lupo di mare” è ancora in giro: prorogata la chiusura notturna in tre parchi

Il lupo non si trova e il Comune di Riccione ha disposto il rinnovo dell’ordinanza che prevede la chiusura temporanea in orario serale e notturno di tre parchi cittadini per consentire il proseguimento delle operazioni finalizzate all’allontanamento dell’esemplare individuato nel territorio urbano. Il provvedimento, emanato dalla sindaca Daniela Angelini su richiesta del Servizio faunistico regionale, prolunga le misure già in vigore a partire dal 4 settembre e fino alle ore 7 del 19 settembre 2026. Restano confermate le medesime modalità di accesso e transito, con il divieto assoluto dalle ore 19 alle ore 7 all’interno delle aree verdi del parco della Resistenza, del parco Chico Mendes e del parco degli Olivetani. Contestualmente, le autorità competenti proseguono l’attività di monitoraggio anche in altre zone della città interessate da recenti avvistamenti.

Le delimitazioni delle aree interdette rimangono del tutto invariate. Al parco Chico Mendes il divieto riguarda la fascia verde compresa tra il Rio Melo, la Statale 16 nei pressi del Ponte Romano e le abitazioni adiacenti al Centro studi. Al parco degli Olivetani l’interdizione comprende il settore tra l’anfiteatro e il cimitero, delimitato da viale Einaudi e dal Rio Melo, oltre all’area tra la Statale 16, il cimitero vecchio e il canale. Al parco della Resistenza il transito serale resta vietato su tutta l’area verde, con l’unica eccezione dello spazio antistante il campo da basket e la vicina casa colonica su viale Montebianco.