Riccione, il jazz e l’alba sul mare: la magia della musica di Pino Daniele suonata da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello - Gallery

La magia dell’alba e della musica in uno scenario unico. Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, il sole che sorge sul mare e le note in jazz che ripercorrono i capolavori di Pino Daniele: questa mattina il risveglio di Riccione è stato magico con il terzo appuntamento delle Albe in controluce, in collaborazione con il Riccione Jazz. I concerti al sorgere del sole tornano domenica 4 agosto ore 5.45 alla Golden Beach Arena: Joe Barbieri sarà protagonista di Vulío. Omaggio alla canzone napoletana, sempre in collaborazione con il Riccione Summer Jazz. La partecipazione è libera.