Riccione, il Grand Hotel aggiudicato all’asta per quasi 30 milioni di euro

Il Grand Hotel di Riccione ha un primo aggiudicatario. L’asta per il complesso immobiliare si è chiusa a quota 29 milioni e 365mila euro, oltre 4,5 milioni sopra la base fissata di 24 milioni e 864mila euro. L’attuale aggiudicataria è la New Eden srl, società riminese già presente in città con altri investimenti immobiliari e alberghieri. Due gli offerenti che si sono contesi il compendio fino all’ultimo, con rilanci da 250mila euro.

New Eden è già impegnata nell’operazione da circa 10 milioni di euro sugli ex hotel Casadio ed Eden, destinati a diventare il condhotel The Manhattan e The Erika, e si è aggiudicata per 3,7 milioni anche l’ex colonia Bertazzoni. Con il Grand Hotel il gruppo compie dunque un salto di scala, ma la vendita non è ancora definitiva.