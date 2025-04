Riccione, il fascino di sposarsi in spiaggia o in villa

Riccione si conferma anche nel 2024 una delle mete più amate per dire “Sì”. Nonostante una leggera flessione rispetto all’anno precedente, il numero dei matrimoni celebrati resta alto, segno di un’attrattiva che continua a esercitare un fascino particolare su chi sceglie di coronare il proprio sogno d’amore nella Perla verde dell’Adriatico.

Nel corso del 2024 sono state celebrate 97 unioni, di cui 78 con rito civile e 19 con rito religioso. Un dato leggermente inferiore rispetto al 2023, che si era chiuso con 103 matrimoni (69 civili e 34 religiosi), ma che conferma l’appeal della città tra gli innamorati, sia residenti che provenienti da fuori.

Rimane costante il numero delle unioni celebrate con almeno uno sposo residente a Riccione: sono 78, esattamente come nel 2023. Nel 2024, Le coppie non residenti appena formate sono state 19, in leggera diminuzione rispetto alle 25 dell’anno precedente. La fotografia sulle cittadinanze evidenzia 59 coppie formate da sposi entrambi italiani, in crescita rispetto alle 56 del 2023. Sono invece 11 i matrimoni di coppie straniere residenti in città (12 nel 2023), mentre 8 sono stati quelli con cittadinanza mista (2 in meno rispetto al 2023).

Dietro ogni “Sì” celebrato a Riccione c’è spesso un legame profondo con questa città: il luogo dove tutto ha avuto inizio, durante una vacanza estiva o una passeggiata al tramonto sul lungomare. Tornare qui per giurarsi amore eterno diventa così una scelta naturale, il modo più autentico per dare continuità a una storia condivisa.

A rendere Riccione una destinazione speciale per le nozze è anche la possibilità di celebrare il matrimonio in scenari di straordinaria bellezza: dalla spiaggia, con il mare e il tramonto a fare da cornice, al Castello degli Agolanti che domina la collina e regala una vista unica sulla costa, fino alle eleganti ville in stile Liberty – Villa Mussolini e Villa Lodi Fè – immerse nel verde dei loro parchi fioriti. Location suggestive e romantiche, capaci di trasformare ogni cerimonia in un’esperienza indimenticabile.