Riccione. Il dj fedele da trent’anni nominato “Ambasciatore nel mondo”

Angelo Latora è stato nominato “Ambasciatore di Riccione nel mondo” dall’assessore al Turismo Mattia Guidi, un riconoscimento che celebra il suo legame duraturo con la città. Da oltre trent’anni, Latora sceglie Riccione come meta delle sue vacanze estive.

Un legame di famiglia

Originario di Recanati, Angelo Latora ha iniziato a frequentare Riccione fin da bambino, accompagnando i genitori. Suo padre, Santi Latora, era un noto organista e violinista. Questo legame familiare si è trasformato, per Angelo, in una tradizione che continua a portare avanti da solo.

Musica e amicizia

Oltre a essere un assiduo frequentatore, Angelo è anche un DJ amatoriale, appassionato in particolare degli anni ‘80 e ‘90. Nel corso del tempo ha costruito solide amicizie a Riccione, come quella con la famiglia Maestri, tanto da tornare in città anche d’inverno per rivederli e gustare la piadina romagnola.

Questo riconoscimento premia la sua fedeltà e la passione che lo legano indissolubilmente a Riccione.