Riccione, il cuore si ferma, 19enne crolla: il bagnino esce di casa in pigiama e gli salva la vita

Una vita sospesa nel buio di una notte d’estate, e poi riportata indietro grazie a una sequenza di gesti rapidi, istintivi, coordinati senza che ci fosse il tempo di pensarci davvero. È successo giovedì sera, verso le 23, tra i viali Tasso e Palestrina, a Riccione, dove un ragazzo di 19 anni si è improvvisamente accasciato al suolo per un arresto cardiaco, cadendo in avanti e battendo il volto sull’asfalto.

A intervenire è stato Alberto Di Luigi, gestore del bagno 93-94 Batarra Settimio di Riccione, svegliato di corsa da sua figlia Elisa, che aveva visto la scena dal terrazzo di casa. «Mi ha chiamato dicendo che c’era un ragazzo a terra e che dovevo scendere subito», racconta. Alberto era già a letto. In pochi secondi è in strada.

Nel frattempo la vicina di casa Letizia ha già allertato il 118 e resta in contatto con la centrale operativa, seguendo passo dopo passo le indicazioni dei sanitari in attesa dei soccorsi.