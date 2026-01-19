Riccione. Il coro femminile Riccione Women Ensemble ha chiuso la rassegna “Dai cori al cuore”

Si è conclusa domenica 18 gennaio con un finale emozionante la rassegna “Dai cori al cuore”, che ha salutato il pubblico riccionese con il concerto del Coro Città di Riccione Women Ensemble presso la chiesa di San Paolo.

L’ultimo appuntamento, intitolato “Le voci illuminano il silenzio”, ha visto esibirsi la formazione femminile sotto la direzione del Maestro Marco Galli, accompagnata al pianoforte da Maura Miceli. Il duo ha creato un dialogo musicale raffinato ed evocativo tra voci corali e pianoforte, conducendo gli spettatori attraverso un viaggio sonoro intenso.

Il programma ha spaziato tra diverse epoche e stili musicali, dalle composizioni sacre e classiche ricche di solennità e spiritualità fino a brani più intimi e moderni, offrendo un repertorio variegato e di alta qualità.

Con questo concerto si conclude un’edizione particolarmente riuscita di “Dai cori al cuore”, la rassegna musicale corale inserita nel cartellone “Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”. Partito l’8 dicembre, il ciclo di concerti ha riscosso grande successo di pubblico, consolidandosi come uno degli eventi più attesi del calendario natalizio e invernale della città.

Il percorso musicale ha toccato chiese e luoghi simbolici di Riccione, proponendo un’offerta artistica di alto livello che ha saputo conquistare un pubblico variegato. Dai brani della tradizione natalizia alle atmosfere gospel, ogni esibizione ha portato sul palco sonorità diverse e armonie sorprendenti, confermando “Dai cori al cuore” tra gli appuntamenti più amati delle festività riccionesi.