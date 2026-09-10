Riccione, il Comune dà mandato ai legali per procedere alle vie legali contro la Lega per il video su Tik Tok

RICCIONE. Lo aveva annunciato e ora lo ha fatto: il Comune di Riccione ha dato mandato all’avvocato Moreno Maresi perché proceda per le vie legali dopo la diffusione del famoso “video diffamatorio contro la città pubblicato lo scorso 5 agosto sul profilo Tiktok della Lega”. Lo scopo del Comune è di “tutelare il prestigio, l’immagine turistica e la reputazione della città, a seguito della comparsa di un contenuto ritenuto fortemente lesivo, discriminatorio e denigratorio”. La vicenda è quella di agosto, quando sul canale TikTok denominato “@legaofficial” è comparso un video “che ipotizzava uno scenario distopico proiettato nell’anno 2030, mostrando immagini di una spiaggia sovraffollata di persone con la pelle scura, falsamente attribuite alla costa riccionese”. In sovrimpressione la scritta: “Pov: È il 2030, sei in spiaggia a Riccione e Matteo Salvini non è Ministro dell’Interno”. Si trattava, ricorda il Comune, di riprese effettuate a Ceuta, utilizzate per un accostamento che “l’amministrazione ha fin da subito giudicato inaccettabile e pretestuoso, capace di generare rapidamente oltre 700.000 visualizzazioni e numerosi commenti offensivi. Complessivamente, tutti i video pubblicati contro Riccione dallo stesso profilo hanno totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni”, si evidenzia.

Per la sindaca Daniela Angelini, “di fronte all’arroganza di chi insulta Riccione e i suoi valori fondanti, la risposta della città si traduce nella ferma tutela della propria storia. Non indietreggiamo di un millimetro e, come ampiamente annunciato, abbiamo conferito il mandato legale all’avvocato Moreno Maresi, per difendere la nostra città”. Riccione, prosegue, “è da sempre una città dell’accoglienza, dell’ospitalità e del rispetto, e non permetterà mai che il colore della pelle delle persone venga strumentalizzato per fare becera propaganda, infangando nel contempo il nostro nome”. “Andremo fino in fondo per ottenere il risarcimento dei danni all’immagine e al brand turistico della città, che abbiamo deciso di destinare interamente al fondo comunale per il sostegno agli affitti delle famiglie in maggiore difficoltà economica”. Dal canto suo l’avvocato Maresi assicura che procederà “con un attento approfondimento di tutti gli atti e degli elementi a disposizione, con il preciso obiettivo di valutare e intraprendere, presso le sedi competenti, le migliori iniziative finalizzate alla tutela della reputazione e dell’onorabilità della città di Riccione”.