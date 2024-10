Riccione, il centro “Le 5 Terre” riaprirà entro dicembre

Come annunciato dall’amministrazione comunale, sono ufficialmente iniziati oggi i lavori per la messa in sicurezza del centro di Buon vicinato “Le 5 Terre”, situato all’interno del parco di viale La Spezia. L’obiettivo è riaprire il centro entro Natale, restituendo alla comunità un luogo fondamentale per la socializzazione e l’aggregazione. L’intervento prevede la posa di nuovi pilastri per garantire la stabilità dell’edificio, sia nel corpo centrale che nella veranda, a seguito dei sopralluoghi tecnici che avevano evidenziato la necessità di adeguamenti strutturali per soddisfare i requisiti di sicurezza e agibilità.

La chiusura temporanea del Centro, avvenuta all’inizio dello scorso maggio, si era resa obbligatoria per garantire l’incolumità dei cittadini che frequentano lo spazio. In questa fase, l’amministrazione comunale ha lavorato intensamente per accelerare il più possibile i tempi di intervento e consentire la riapertura entro la fine dell’anno.

“Questo centro di Buon vicinato è un punto di riferimento essenziale per il quartiere, un luogo di incontro e socializzazione per cittadini di tutte le età”, sottolineano congiuntamente l’assessora ai Quartieri Marina Zoffoli e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Imola, che questa mattina hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere insieme all’architetto Paolo Mele. “Come avevamo annunciato, ci siamo impegnati fin da subito per garantire l’esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza della struttura, così da riaprire il centro nel minor tempo possibile. Vogliamo restituire alla comunità uno spazio sicuro e funzionale, che continui a svolgere il suo importante ruolo sociale e culturale”.