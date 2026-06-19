Riccione, il casello A14 riaperto in tempo per la Notte Rosa: stese oltre 1.200 tonnellate di asfalto

E’ stata riaperto questa mattina alle 10 il casello dell’A14 di Riccione, sia in entrata che in uscita. Il tutto in tempo per il via alla Notte rosa, che anche nella Perla verde porterà molti turisti. La stazione, ricorda Autostrade, era stata chiusa nella tarda mattinata di ieri, dopo un incendio partito, proprio davanti al casello, di un’autocisterna che poi aveva coinvolto altre due auto.

Dopo le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, evidenzia Autostrade, “a partire dal tardo pomeriggio di ieri la task force di Aspi ha proceduto alla bonifica e alla pulizia del piazzale”.

Da ieri, “oltre 35 persone, con il supporto di mezzi operativi diversi, come le tre frese per la rimozione controllata dell’asfalto deteriorato e due vibrofinitrici destinate alla stesura di oltre 1.200 tonnellate di nuovo manto, hanno lavorato al completo ripristino dell’infrastruttura in meno di 24 ore”. La stazione è dunque aperta in entrata e in uscita in entrambe le direzioni, e non si segnalano disagi alla circolazione.