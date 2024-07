Riccione, il cardinale Matteo Maria Zuppi il 2 agosto alla presentazione del libro di don Roberto Battaglia

Un dialogo, sulla presenza cristiana nel mondo, nel cuore dell’estate riccionese e della Riviera. Protagonista dell’incontro sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Appuntamento a venerdì 2 agosto, ore 21.15, al Grand Hotel in viale Gramsci 23

L’incontro è promosso dall’Associazione Riccionese “Amici di Andrea Aquilano”, in collaborazione con la Confraternità di San Girolamo e della S.S.Trinità. Al centro della serata - che ha il patrocinio del Comune di Riccione - la presentazione del libro di don Roberto Battaglia “Ritornare all’origine. Uno sguardo di speranza di fronte alla fine della cristianità” (Cantagalli editore), con la prefazione del cardinale Zuppi.

“Facciamo fatica tutti a comprendere - scrive Zuppi nella prefazione al libro - la fine della cristianità, pensando che così finisce anche il cristianesimo, mentre è esattamente il contrario”. Don Luigi Giussani, prosegue il cardinale, “ha iniziato a capirlo quando ancora era forte tanta cristianità e poteva nascondersi in questa, gestendola. Intuì che mancava la storia, il Cristo, l’origine vera che genera vita nel presente”.

L’appuntamento del 2 agosto sarà un’importante occasione per riflettere sulla presenza dei cattolici nella società odierna, come è stato recentemente rilanciato a Trieste in occasione della cinquantesima “Settimana Sociale dei cattolici in Italia”, dove è intervenuto Papa Francesco.