Riccione, il canile si rinnova: arrivano il nuovo gattile e aree più accoglienti

Previsti i lavori di manutenzione e adeguamento funzionale del canile intercomunale di Riccione, un intervento che rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione e miglioramento della struttura. L’obiettivo è rendere il canile più funzionale, sicuro e accogliente per animali, operatori e cittadini, nel rispetto degli standard regionali di benessere animale.

La giunta comunale ha espresso la volontà di procedere alla proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2026 con i Comuni del comprensorio sud che vorranno proseguire nella gestione associata.

Nel dettaglio, con l’approvazione del progetto esecutivo predisposto dal servizio Tutela degli animali con il supporto del servizio Rigenerazione urbana del Comune di Riccione, si dà il via ai lavori manutentivi e di adeguamento straordinario per un investimento complessivo di oltre 88.000 euro.

I lavori prevedono la realizzazione di locali e aree esterne destinate all’accoglienza dei gatti senza proprietario, così da garantire spazi sicuri e attenti alle esigenze degli animali con particolari necessità. Verranno realizzate un’area esterna per gatti ordinari, costituita da due moduli prefabbricati coibentati, dotati di porta di accesso e gattaiola, e due aree per gatti a servizio e ricovero post-operatorio.

Sono inclusi anche la riprogettazione dell’area di sgambamento, essenziale per consentire ai cani di muoversi liberamente in un ambiente confortevole, l’installazione di punti acqua e la piantumazione di nuovo verde per ombreggiare la zona. Rivista inoltre la connessione tra l’area di sgambamento e la struttura del canile per renderla più funzionale e agevole. L’area di ricevimento del pubblico verrà ripensata per accogliere cittadini, volontari e operatori in spazi più funzionali e confortevoli.

“Con l’avvio dei lavori e la proroga della convenzione – dichiara l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli – confermiamo la volontà dell’Amministrazione di investire in un servizio che ha un grande valore sociale. Il canile intercomunale è un punto di riferimento per il nostro territorio: un luogo dove ogni giorno si lavora con dedizione per garantire il benessere degli animali e promuovere una cultura di rispetto e responsabilità. Con questi interventi, la struttura diventerà più moderna, sicura e accogliente, a beneficio sia degli animali sia delle persone che se ne prendono cura”.