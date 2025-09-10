Riccione, il “Beer Fest” targato Forst dal 19 al 21 settembre

Dal 19 al 21 settembre Riccione ospita la prima edizione del “Beer Fest”, un grande evento enogastronomico e musicale di fine estate che promette di trasformare il cuore della città in un palcoscenico di convivialità, tradizione e divertimento, tra sapori autentici e buona musica. Il parco di Villa Lodi Fé diventa un’occasione di incontro aperto a tutti - famiglie, giovani, residenti e turisti - in un clima festoso che richiama le celebri atmosfere tirolesi, dove la festa della birra è parte integrante della cultura e della tradizione. Colori, musica, buon cibo e tanta voglia di stare insieme, con lo staff della spillatura in abiti tipici tra lederhosen e dirndl e bandierine colorate che rallegrano l’ambiente.Protagoniste saranno le birre chiare e scure del birrificio altoatesino Forst, servite nei classici formati e boccali, insieme a una proposta gastronomica ricca e variegata, dai food truck con hamburger, patatine e fritture, fino all’angolo Aperol dedicato agli aperitivi.Non mancherà un momento spettacolare con la tradizionale apertura del fusto in legno a caduta, un rito tipico delle feste tirolesi e bavaresi che prevede il colpo di martello sul rubinetto per far sgorgare la birra direttamente per gravità.A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sarà l’animazione del dj set con le musiche popolari e folkloristiche, alternate alle hit più conosciute, che accompagneranno la festa dall’inizio alla fine.“Il Beer Fest” apre i battenti venerdì 19 settembre dalle 17 alle 24, per proseguire sabato 20 dalle 12 fino a mezzanotte e concludersi domenica 21 dalle 12 alle 22. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata al weekend successivo, dal 26 al 28 settembre.