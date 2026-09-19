Riccione, il Bar Mario diventa “Bottega storica”

Un nuovo tassello si aggiunge alla storia dell’ospitalità riccionese. Il celebre Bar Mario, punto di riferimento al civico 58 del Lungomare della Costituzione (zona spiaggia 108), ha ricevuto ufficialmente la targa di “Bottega storica”. La consegna è avvenuta alla presenza della sindaca Daniela Angelini, che ha voluto omaggiare un locale capace di incarnare, da oltre settant’anni, l’essenza del turismo e delle tradizioni gastronomiche locali.

Dietro questo prestigioso riconoscimento c’è il lavoro della famiglia Gambuti e del suo staff, guidati da una dedizione al lavoro che si tramanda nel tempo. La prima cittadina ha espresso la gratitudine di tutta la città per una realtà che continua a rappresentare un simbolo dell’identità cittadina e dell’accoglienza romagnola.