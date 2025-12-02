Riccione, il 21 dicembre la cerimonia di intitolazione della Playhall all’ex sindaco Pironi

RICCIONE. Il Comune di Riccione annuncia la data ufficiale della cerimonia di intitolazione del palazzetto dello sport di viale Carpi, che assumerà ufficialmente la denominazione di “Playhall Massimo Pironi”. La cerimonia si svolgerà domenica 21 dicembre 2025, alle 17.30, presso il Playhall (viale Carpi, 24), e avrà luogo al termine dello show di Natale organizzato da Pattinaggio Riccione, evidenziando il forte legame di Pironi con il mondo sportivo cittadino.

L’intitolazione, autorizzata con decreto della Prefettura di Rimini – che ha riconosciuto la straordinarietà della figura dell’ex sindaco, permettendo di superare la norma dei dieci anni dalla scomparsa – è l’atto finale di un percorso di gratitudine nato dalla comunità. Nel 2024 era stata promossa una raccolta firme che aveva visto l’adesione di più di cinquecento sottoscrittori, tutti concordi nel voler intitolare una struttura sportiva in onore di Pironi.

La richiesta, promossa da associazioni come Riccione Podismo, Pattinaggio Riccione, Volley Riccione, Riccione 1926, Centro Kiai e Polisportiva Riccione, si fondava sulla volontà di rendere un “giusto omaggio” a Pironi, “protagonista dello sport a Riccione” che, insieme a Italo Nicoletti, aveva trasmesso “quella cultura sportiva che ci ha permeato fin da piccoli”. L’intitolazione rappresenta idealmente la ricezione di quel testimone di “attenzione e passione per lo sport da trasmettere alle generazioni protagoniste del nuovo millennio”.

Massimo Pironi aveva 63 anni al momento della sua scomparsa il 7 ottobre 2022. Ragioniere di formazione, ha dedicato un’intera esistenza all’impegno civico e sociale. Sindaco di Riccione dal 2009 al 2014, il suo percorso amministrativo era iniziato molto prima, come consigliere comunale dal 1985 e poi assessore per undici anni. Ha ricoperto ruoli di prestigio anche in Provincia di Rimini (come vicepresidente e assessore, dal 1999 al 2005) e in Regione Emilia-Romagna, dove, eletto consigliere, ha presieduto la Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro e Sport.

La sua profonda conoscenza della pubblica amministrazione si univa a una passione inarrestabile per il mondo sportivo, guidando la Polisportiva Riccione nella sua fase di maggiore ampliamento e consolidamento. Negli ultimi anni, aveva abbracciato la causa del volontariato, in particolare a favore delle persone con disabilità, come componente della Cooperativa Cuore 21, braccio operativo dell’associazione Centro 21.

Massimo Pironi ha perso la vita tragicamente il 7 ottobre 2022 in un incidente stradale sull’A4, insieme all’educatrice Romina Bannini e a cinque ragazzi del Centro 21: Maria Aluigi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Un dolore che rimane impresso nella memoria della comunità riccionese.

«L’intitolazione del Playhall a Massimo Pironi non è solo un atto formale, ma un momento solenne e di profondo significato per Riccione - osserva la sindaca Daniela Angelini -. Con questo gesto, la città vuole imprimere in modo indelebile la memoria di un uomo che ha incarnato l’alto impegno civico e istituzionale, la profonda umanità e l’inscindibile legame con i valori fondanti dello sport e dell’inclusione sociale. Questa intitolazione vuole essere un segno tangibile e duraturo del suo contributo, affinché la sua visione continui a ispirare la nostra comunità. Invitiamo la cittadinanza, le autorità e tutti coloro che hanno conosciuto e apprezzato il suo operato a partecipare a questa cerimonia, che celebra non solo un ricordo, ma un lascito per il futuro».