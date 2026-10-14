Riccione, i sedici ulivi di Corso Cervi traslocano nel cortile delle scuole Volta-Fellini e Savioli

I sedici ulivi e le relative fioriere rimossi da Corso Fratelli Cervi, attualmente interessato da un cantiere di riqualificazione urbana, non andranno sprecati né finiranno in deposito. L’amministrazione comunale di Riccione ha infatti accolto la proposta avanzata dai dirigenti del Liceo “Volta-Fellini” e dell’Istituto alberghiero “Savioli” per trasferire l’intera dotazione verde nel piazzale condiviso dai due plessi, all’ingresso di Viale Reggio Emilia.

I lavori di posa sono già avviati e prevedono la collocazione dei primi otto ulivi, mentre la seconda metà verrà trasferita con l’avanzare dei cantieri in centro. Il nuovo allestimento permetterà di trasformare quello che prima era solo un parcheggio in un’area pedonale sicura, ombreggiata e decorosa per gli studenti. Le fioriere andranno infatti a creare una barriera vegetale contro la sosta abusiva delle auto, offrendo ai ragazzi uno spazio di socializzazione all’aperto di cui essi stessi si prenderanno cura, occupandosi della manutenzione e dell’annaffiatura delle piante.