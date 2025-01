Riccione. I primi bandi per le concessioni balneari verranno pubblicati nel 2025

La Giunta comunale ha approvato gli indirizzi per avviare i bandi relativi alle concessioni balneari, che entreranno in vigore a partire dal 2025. Questo passo segue la modifica legislativa introdotta dal Consiglio dei Ministri con il decreto legge del 16 settembre 2024, successivamente convertito in legge il 14 novembre 2024. La normativa ha esteso la validità delle attuali concessioni demaniali marittime fino al 30 settembre 2027, consentendo ai Comuni di avviare e concludere le procedure di gara con un’organizzazione adeguata e nel rispetto del diritto dell’Unione Europea.

In origine, la scadenza delle concessioni era stata fissata dal decreto Draghi al 30 dicembre 2023, con una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024 per l’avvio dei bandi in conformità con la direttiva europea.

L’Amministrazione comunale ha accolto il nuovo periodo transitorio stabilito dal legislatore, aggiornando le linee guida già elaborate dai suoi uffici tecnici. Queste linee mirano a garantire una gestione ordinata dei procedimenti, definendo criteri chiari per l’aggiudicazione. Tra le novità previste, vi è il potenziamento degli uffici comunali preposti e il coinvolgimento di figure professionali specializzate nel tavolo tecnico interdisciplinare. Questo gruppo si occuperà di supervisionare le procedure pubbliche e di formulare proposte per la composizione dei lotti di gara, considerando le specificità delle concessioni e l’attuale configurazione delle attività di spiaggia. Tutto ciò sarà finalizzato all’adeguamento al futuro Piano dell’arenile.

Un passo fondamentale sarà il decreto ministeriale atteso entro il 31 marzo 2025. Questo documento fornirà indicazioni specifiche sulle procedure di gara, con particolare attenzione ai criteri di assegnazione e agli indennizzi previsti per i concessionari.