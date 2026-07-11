Riccione, i nomi dei bimbi uccisi a Gaza sfilano sulla battigia: il corteo per la pace FOTO E VIDEO

Un immenso telo bianco lungo venticinque metri, ricoperto dai nomi scritti a mano di migliaia di bambini e ragazzi uccisi nella Striscia di Gaza, ha attraversato oggi la spiaggia di Riccione, dal porto canale a piazzale San Martino. L’iniziativa “Sudario per i bambini di Gaza”, promossa da MondoDonna Onlus e dal collettivo Carnia per la Pace con il patrocinio di Comune e Provincia, ha trasformato la battigia in un luogo di memoria collettiva per restituire dignità alle singole vittime, superando la freddezza delle statistiche.

La manifestazione ha visto una grandissima partecipazione di cittadini, turisti e parrocchie locali, oltre alla presenza del vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi, e l’adesione di numerose sigle della società civile tra cui Rete Pace Rimini, Cgil, Anpi, Emergency e la Comunità Papa Giovanni XXIII. Il memoriale itinerante, che ha già toccato le principali piazze italiane e che ieri aveva sfilato a Cesena, ha concluso il suo cammino in piazzale San Martino con un momento di approfondimento culturale guidato da Paola Caridi, storica e giornalista esperta di Medio Oriente, lanciando un forte e corale messaggio universale di pace.