Riccione, i delfini riconoscono forme geometriche bidimensionali: la ricerca a Oltremare 2.0 VIDEO

La comprensione delle capacità cognitive dei cetacei rappresenta oggi una delle sfide più affascinanti della ricerca scientifica applicata al benessere animale. In questo contesto, il parco zoologico Oltremare 2.0 di Riccione ha concluso una interessante e innovativa tesi di ricerca, svolta all’Università di Urbino, a cura della dottoressa Paola Righetti, biologa e trainer del parco, sulla straordinaria capacità del tursiope (Tursiops truncatus) di discriminare stimoli visivi bidimensionali presentati fuori dall’acqua, attraverso un paradigma di apprendimento matching to sample (abbinamento a campione). Se da un lato è noto che i tursiopi possiedono una vista molto sviluppata anche in ambiente aereo, dall’altro bisogna considerare l’enorme complessità di questa sfida per l’animale. Riconoscere forme bidimensionali richiede un’elaborazione cognitiva molto avanzata.

I risultati ottenuti dal protocollo sperimentale condotto con tre tursiopi di Oltremare 2.0 sono stati eccezionali. Gli animali non solo hanno discriminato correttamente il simbolo campione tra quelli proposti, ma si sono ripetuti anche quando sono stati introdotti nuovi stimoli mai utilizzati prima o quando le differenze tra figure geometriche bidimensionali risultavano minime. I risultati confermano abilità decisionali e un’accuratezza visiva fuori dal comune, aprendo la strada a nuovi e moderni strumenti di arricchimento cognitivo.