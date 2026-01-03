Riccione, hip hop, al via il contest con 3mila ballerini GALLERY

RICCIONE. Ha preso il via la 30ª edizione dell’MC Hip Hop Contest, che dal 3 al 6 gennaio trasforma Riccione in un grande Urban Festival diffuso. Un debutto all’insegna dei dei grandi numeri: oltre 3.000 ballerini arrivati da tutta Italia, la presenza dei più importanti coreografi e docenti dell’hip hop internazionale e 151 crew iscritte al Crew Contest, pronte a sfidarsi al Palazzo dei Congressi. «Per la sua edizione celebrativa», si legge in una nota degli organizzatori, «l’MC Hip Hop Contest si evolve in Urban Festival, un’esperienza culturale che attraversa la città e unisce danza, musica, arte urbana, cinema e progetti sociali. Dal centro storico a viale Ceccarini, dal Palazzo del Turismo al PlayHall e al quartiere Alba, Riccione diventa un palcoscenico a cielo aperto, animato da eventi, performance e momenti di incontro tra generazioni e linguaggi. Tra gli appuntamenti più significativi dell’edizione 2026, un momento imperdibile per chi desidera conoscere le origini e lo sviluppo del movimento hip hop nel mondo: MC Hip Hop Contest Talk – dialogo con i pionieri della danza hip hop internazionale, con Budda Stretch, Kris, Mr Wiggles, Dominique Lesdema, Archie Burnett, Junior Almeida e Yugson. L’incontro si terrà alle ore 12.00 presso il Palazzo del Turismo (2° piano) ed è a ingresso libero (fino ad esaurimento posti). Un’occasione rara di confronto diretto con le figure che hanno scritto la storia dell’hip hop, condividendo esperienze, visioni e testimonianze autentiche di un movimento che continua a influenzare arte, società e nuove generazioni».