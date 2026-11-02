Riccione, Halloween in sicurezza: controlli a tappeto nel centro e weekend senza criticità

Si è chiuso con un bilancio all’insegna della serenità e della sicurezza il fine settimana di Halloween a Riccione, segnato da una grande affluenza di visitatori e giovanissimi nelle vie del centro e nei luoghi di ritrovo. Il dispositivo di prevenzione messo in campo sul territorio ha garantito serate di festa tranquille e prive di criticità rilevanti, grazie al presidio costante di oltre quaranta operatori della Polizia locale impiegati nei servizi interforze e nei controlli di routine.

L’attività di vigilanza, coordinata in sinergia con la Questura di Rimini, l’Arma dei Carabinieri e i Comuni limitrofi, ha visto gli agenti impegnati sia in perlustrazioni a piedi nei punti più frequentati sia in posti di blocco lungo le principali arterie d’accesso alla città. Durante le verifiche sulla viabilità, una pattuglia ha fermato un’auto dall’andamento irregolare: il conducente è risultato positivo al test etilometrico ed è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. Dall’ispezione del veicolo sono emersi anche arnesi da scasso e oggetti atti a offendere, che sono valsi all’uomo ulteriori denunce per porto abusivo di armi e possesso ingiustificato di grimaldelli.

L’Amministrazione comunale ha espresso viva soddisfazione per la gestione dell’evento, ringraziando la Polizia locale e le forze dell’ordine per l’impegno profuso e sottolineando l’efficacia di un modello di sicurezza integrata capace di accogliere importanti flussi turistici tutelando la vivibilità della città.