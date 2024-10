Riccione, Halloween 2024: il programma di mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre

A Riccione sono in arrivo due giornate “da paura” per festeggiare Halloween tra scenografie a tema, spettacoli, laboratori creativi e un curioso viaggio nel passato.

Già da mercoledì 30 ottobre, l’antico borgo di Riccione Paese si trasforma nel “Paese di Halloween” per dare il via ai festeggiamenti con un evento per grandi e piccoli. Dalle 15:30 alle 19, paura e divertimento si intrecceranno in un’atmosfera da brividi, dove fantasmi e streghe invaderanno corso Fratelli Cervi, tra zucche e scenografiche ragnatele.

Per tutto il pomeriggio, i più piccoli potranno prendere parte a numerose attività appositamente pensate per loro. In piazza Matteotti, dalle 15:30 alle 19, il truccabimbi darà vita a maschere spaventose, realizzate a misura dei loro desideri. Per chi vuole cimentarsi con la creatività, i laboratori artistici offriranno l’opportunità di preparare le piadine a tema Halloween e di decorare le zucche da portare a casa (laboratori su prenotazione e a pagamento; per informazioni, contattare il numero 347 8902845).