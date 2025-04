Riccione, guida sporco di cioccolata in tutto il corpo e con polvere bianca attorno alle narici: 25enne in stato confusionale in autostrada

Nello scorso fine settimana la Polizia di Forlì-Cesena ha ritirato 16 patenti, due delle quali a conducenti sorpresi alla guida delle loro auto mentre avevano con sé dosi di stupefacenti per uso personale. Il primo, un 25enne, è stato intercettato lungo l’autostrada A/14 lunedì scorso poco prima di uscire dall’area di servizio Montefeltro in direzione Sud, il cui personale di servizio aveva segnalato un avventore in evidente stato confusionale. Dopo aver fermato il veicolo in sicurezza, i poliziotti della Sottosezione autostradale di Forlì hanno preso contatto con il giovane, che si presentava sporco di cioccolata su tutto il corpo, con gli occhi infossati, palesi difficoltà nel mantenere l’equilibrio e nel parlare, oltre ad avere dei residui di sostanza polverosa bianca attorno alle narici. Il giovane ha ammesso di aver fatto da poco uso di stupefacente e ha consegnato ai poliziotti un sacchetto contenente una polvere biancastra, che gli esami di laboratorio hanno identificato come Ketamina per un peso di 30 grammi circa.

Venerdì scorso all’alba, invece, un 54enne è stato fermato all’interno dell’area di servizio Sant’Eufemia Nord dell’A14 dir. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è apparso subito spaesato e confuso: alla richiesta se avesse fatto uso di bevande alcoliche o stupefacenti, ha consegnato alla pattuglia un involucro contenente polvere bianca, risultata essere cocaina per un perso di circa 5 grammi. Per entrambi i conducenti, condotti in ospedale per accertamenti, è scattato il ritiro della patente e la segnalazione.