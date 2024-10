La Polizia locale di Riccione amplia il proprio parco mezzi con l’introduzione di una nuova autovettura operativa: una Mercedes Classe B super accessoriata, assegnata al Comune tramite l’Agenzia del Demanio. Il veicolo, confiscato in seguito a un grave incidente causato da un conducente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti , è ora al servizio della comunità, senza alcun costo per l’Ente.

Dopo averne fatto precisa richiesta e seguito di un accurato iter di manutenzione e un allestimento specifico per l’impiego operativo, l’automobile è entrata ufficialmente nella flotta del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione. L’auto era stata sequestrata nel 2022 in provincia di Verona, in seguito a un incidente causato da guida in stato alterato. Questa nuova dotazione non solo accresce l’efficienza del servizio di sicurezza urbana, ma rappresenta anche un simbolo di giustizia retributiva: un mezzo prima coinvolto in un atto criminale diventa ora uno strumento di tutela e protezione della collettività.