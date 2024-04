Riccione, gli youtuber a Oltremare per la prima volta con una attrazione tutta loro

“Amiamo i parchi divertimenti da sempre e questa per noi è la realizzazione di un sogno”. A Riccione i creator Erick e Dominick hanno tagliato il nastro di MegaGame Land, la nuova attrazione dedicati ai DinsiemE dentro il parco Oltremare di Riccione. “Volevamo costruire qualcosa di unico e ce l’abbiamo fatta. Siamo i primi youtuber d’Italia ad avere un’attrazione tutta loro, dentro un parco divertimenti. In questi anni di collaborazione con Oltremare, ci siamo sempre divertiti e sentiti come a casa. Con quest’area dedicata al nostro mondo, alle nostre storie e ai nostri personaggi, possiamo dire che Oltremare è la casa dei DinsiemE e dei Dinsiemini. Siamo entusiasti del Megagame Land e siamo felicissimi di aver trovato come partner Costa Edutainment per questo importantissimo progetto”.

All’inaugurazione di MegaGame Land di oggi pomeriggio, hanno voluto essere presenti centinaia di famiglie provenienti da tutta Italia. MegaGame Land è una nuova area dove i piccoli possono conoscere da vicino il mondo dei DinsiemE e della serie tv MegaGame, che viene trasmessa sui canali tv kids Frisbee, DeAKids e su DiscoveryPlus. Sono terminate proprio in questi giorni le riprese della terza stagione (targata Warner), dove Erick e Dominick vivono mille avventure contro il Dottor Timoti e il Dottor Giniu