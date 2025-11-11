Riccione. Giulia, malata di Sma, non vuole operarsi: «Il mio sogno è diventare un’attrice»

E’ nata il 7 aprile 2007 a Rimini, ma vive a Riccione, dove frequenta il liceo artistico Fellini. Si chiama Giulia, ha 18 anni, un sorriso grande e una forza che spiazza. È in carrozzina da sempre, perché dalla nascita convive con la Sma, atrofia muscolare spinale, una malattia genetica che indebolisce progressivamente i muscoli.
«L’hanno scoperta quando avevo pochi mesi di vita – racconta – ma i miei genitori mi hanno sempre detto tutto. Non hanno mai voluto nascondermi niente. Io credo che sapere, anche le cose spiacevoli, renda più forti e consapevoli».
E Giulia lo è davvero: solare, determinata, altruista, sono le parole che sceglie per descriversi. «Mi piace aiutare sempre le persone, è una cosa che mi viene naturale».