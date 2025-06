Riccione, “Giornata mondiale degli oceani”: le iniziative di Fondazione Cetacea

Incontri, spettacoli, laboratori e attività per bambini si alterneranno a Riccione in un calendario ricco di iniziative con l’obiettivo di coniugare divulgazione scientifica, ricerca e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

In occasione della Giornata mondiale degli oceani , torna anche quest’anno Into the blue – sea life fest, il festival organizzato da Fondazione Cetacea, dedicato alla tutela dell’ambiente marino e alla valorizzazione del mare Adriatico, in programma dal 5 al 15 giugno tra Rimini e Riccione. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, nato per raccontare, difendere e vivere il mare Adriatico, un ecosistema fragile e straordinario, sempre più al centro delle sfide ambientali del presente e del futuro.

A Riccione, il ricco calendario di appuntamenti dedicati alla conservazione degli ecosistemi e alla straordinaria biodiversità del mare si apre oggi, sabato 7 giugno. Presso la sede della Fondazione Cetacea (viale Canova, 13) alle 10, Piero Carlino e Nicolò Molle guideranno l’incontro “Nidi di tartaruga marine: istruzioni per l’uso”, dedicato a come riconoscere e proteggere i nidi in contesti antropizzati. Nel pomeriggio alle 16 i ragazzi di età compresa tra i 5 e 13 anni potranno partecipare al laboratorio “Alla scoperta del tesoro”, per scoprire come nascono e si orientano le giovani tartarughe verso il mare. Le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria: tel. 0541 691557 - 371 4586027.

In serata, alle 20:30, il Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini, 11) ospiterà l’inaugurazione ufficiale del festival, cui parteciperà il professor Marco Candela dell’Università di Bologna per approfondire l’argomento sull’ecologia microbica tra terra e mare nel tratto costiero tra Rimini e Riccione. A seguire, il giornalista Stefano Liberti porterà in scena “Tropico Mediterraneo – Viaggio in un mare che cambia”, un monologo multimediale con accompagnamento musicale.