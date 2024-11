Riccione: già 16 incidenti dall’inizio di novembre, un automobilista su 10 guida in stato di alterazione

La Polizia locale di Riccione dedica quotidianamente grande attenzione al controllo del territorio e alla sicurezza stradale. In occasione della recente Giornata mondiale del ricordo delle vittime stradali, ha intensificato i controlli con un servizio prolungato anche nelle ore notturne. Sono stati verificati oltre 90 veicoli. Dai controlli è emerso che almeno il 10% dei conducenti guidava in stato di alterazione psicofisica, compromettendo concentrazione e riflessi. In particolare, sono stati accertati 11 casi di guida in stato di ebbrezza alcolica, di cui 10 con livelli di alcol nel sangue tali da configurare un reato penale.

Inoltre, sono state rilevate diverse violazioni amministrative, sia per condizioni di sicurezza dei veicoli sia per irregolarità relative alla circolazione di veicoli stranieri sul territorio nazionale. Un conducente è stato trovato alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Durante i controlli, l’unità cinofila ha segnalato alcuni passeggeri, poi deferiti all’autorità provinciale per uso personale di cannabinoidi.

Dall’inizio di novembre, la Polizia locale ha rilevato 16 incidenti stradali, con lesioni personali in oltre due terzi dei casi. L’ultimo episodio ha richiesto il trasporto d’urgenza al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena, a causa del rapido aggravarsi delle condizioni del ferito subito dopo i primi soccorsi.

Come sottolineato dall’Associazione italiana familiari e vittime della strada, è essenziale ascoltare la “voce del silenzio”, la voce delle vittime, per ricordare e promuovere un cambiamento nei comportamenti. Non si tratta solo di rispettare il buon senso durante i controlli su strada, ma di adottarlo quotidianamente per prevenire situazioni di pericolo alla guida.