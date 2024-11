Riccione, Gabriele Salvatores presenta “Napoli-New York” al Multiplex Giometti Cinepalace martedì 26 novembre

Martedì 26 novembre sarà una serata speciale per gli appassionati di cinema: il regista premio Oscar Gabriele Salvatores sarà ospite al Multiplex Giometti Cinepalace di Riccione per presentare il suo ultimo capolavoro, Napoli – New York.

Il film, già nelle sale dal 21 novembre, è ispirato a un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli e racconta una toccante storia ambientata nel dopoguerra. Protagonisti della vicenda sono due bambini napoletani, Carmine e Celestina, che, tra le macerie di una città piegata dalla miseria, decidono di imbarcarsi clandestinamente su una nave per cercare fortuna in America. L’arrivo a New York segnerà per loro l’inizio di una nuova vita, tra difficoltà, sogni e scoperte. Con un cast d’eccezione, tra cui Pierfrancesco Favino, il film porta sul grande schermo una narrazione emozionante e visivamente straordinaria, degna della firma di Salvatores.

Durante l’evento, il regista incontrerà il pubblico e condividerà curiosità e retroscena sulla realizzazione di questa pellicola unica, che celebra la forza dei legami umani e la resilienza di chi è disposto a tutto per cercare un futuro migliore. La proiezione delle ore 20.30 è già sold out, ma per venire incontro alla grande richiesta è stato aggiunto un nuovo spettacolo alle ore 20.45 in un’altra sala.

Partecipare a questa serata sarà un’occasione unica per vivere un momento di grande cinema e per incontrare uno dei maestri più amati del panorama cinematografico italiano.