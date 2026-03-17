Riccione, “fugaracia” rinviata per maltempo a sabato 21 marzo

A Riccione, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per mercoledì 18 marzo, la tradizionale “Fugaracia”, il falò di San Giuseppe, è stata rinviata a sabato 21 marzo. Una scelta dettata dalla volontà di garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza e permettere a cittadini e ospiti di vivere appieno uno dei momenti più sentiti della tradizione riccionese.

L’appuntamento viene quindi posticipato, ma non perde la sua forza simbolica né il suo valore aggregativo: la spiaggia libera di piazzale San Martino si prepara ad accogliere il pubblico in una nuova data che segnerà, con ancora maggiore attesa, il passaggio verso la primavera.

Dalle ore 18:00 la spiaggia libera di fronte a piazzale San Martino diventerà uno spazio aperto dove incontrarsi, condividere e riscoprire il piacere delle tradizioni locali. Alle ore 20:00, dopo i saluti istituzionali, è prevista l’accensione del grande falò, cuore simbolico dell’evento che proseguirà almeno fino alle ore 22:00 circa.