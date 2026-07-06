Riccione, folla e applausi per Sigfrido Ranucci

Un piazzale Ceccarini strapieno ha fatto da cornice, ieri sera (domenica 5 luglio), al debutto della rassegna culturale “Senza fine – Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”.

Ospite della serata è stato il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci, accolto sul palco dalla sindaca Daniela Angelini. Nel suo saluto istituzionale, la prima cittadina ha espresso l’orgoglio della città nell’inaugurare il ciclo di incontri culturali con una delle figure più autorevoli e apprezzate del giornalismo italiano. Un ritorno particolarmente significativo, come ha ricordato la sindaca, che ha richiamato il legame di Ranucci con Riccione, dove in passato è stato insignito del prestigioso Premio Ilaria Alpi per il giornalismo d’inchiesta.

La prima cittadina ha quindi sottolineato la profonda stima della comunità riccionese per il lavoro di chi, come il conduttore di “Report”, dedica il proprio impegno alla ricerca della verità, valore fondamentale e condizione imprescindibile per garantire una reale libertà delle persone.

La serata ha preso vita attraverso il dialogo con Emiliano Visconti, durante il quale Ranucci ha offerto al pubblico una profonda riflessione sul delicato rapporto tra potere, giustizia e democrazia. Nel corso del confronto sono state ripercorse vicende cruciali della storia repubblicana alla luce delle sfide del presente, con la presentazione del nuovo volume di Ranucci, “Il ritorno della casta” (Bompiani, 2026). Sul palco di piazzale Ceccarini, l’autore ha illustrato i temi del libro, incentrato sul percorso storico e normativo che ha indebolito l’autonomia della magistratura italiana, attraverso l’analisi di documenti e testimonianze. L’incontro ha offerto un’occasione di approfondimento sulla riforma costituzionale della magistratura, sulle sue dinamiche all’interno del sistema democratico e sul principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.